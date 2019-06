Am Montag gegen 11.30 Uhr soll auf einem Bauernhof in Treffen eine Frau von zwei Unbekannten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden sein.

Auf diesem Bauernhof soll es zu der Bluttat gekommen sein © Raunig

Mysteriöse Bluttat auf einem Einschicht-Bauernhof in der Gemeinde Treffen. In der kleinen Ortschaft Buchholz wurde Montagvormittag eine etwa 40 Jahre alte Frau von vermutlich zwei Männern attackiert und durch einen Stich in den Bauchbereich schwer verletzt. "Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen", bestätigt der Kriminalreferent des Bezirkspolizeikommandos Villach Land, Herwig Zimmermann.