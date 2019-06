Verkaufsfläche des Sparmarktes in Millesistraße in Villach wird erweitert. Baustart ist Anfang Juli. Neues Ausbildungszentrum entsteht.

So wird der neue Spar-Markt aussehen © KK/Spar

Seit 1997 betreibt die Supermarktkette Spar in der Millesistraße in Villach einen Supermarkt. Nun soll dieser erweitert und neu errichtet werden. "Es ist uns aufgrund des naturgemäß nicht mehr ganz so aktuellen Auftritts und der sehr geringen Anzahl und Qualität der Parkplätze ein Anliegen, diesen so beliebten Spar-Supermarkt in Vösendorf den modernen Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden anzupassen", heißt es von Spar. Die aktuell 27 Parkplätze sollen auf 74 erweitert werden. Die Verkaufsfläche selbst wird von 520 auf 600 Quadratmeter erhöht. "Der Fokus des neuen Supermarktes wird auf Frische liegen", so Spar. Erhalten bleibt die Postpartnerschaft.