Vermutlich Herzinfarkt Urlauberin starb beim Schwimmen im Ossiacher See

Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden © APA/BARBARA GINDL

Badegäste und Notarzt versuchten, die Frau zu reanimieren. Vergeblich. Eine 74-jährige Urlauberin aus den Niederlanden ist am Samstagnachmittag beim Baden im Ossiacher See verstorben. Die Frau schwamm in einem Bad in der Gemeinde Treffen gegen 15.45 Uhr circa 20 Minuten vom Ufer entfernt. Dabei dürfte sie einen Herzinfarkt erlitten haben und ging unter.