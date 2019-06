Anrainer ärgern sich über „Betonwüste“ für neues Supermarkt-Projekt in Villach-Lind. Stadt will jetzt neue Bebauungskriterien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier an der Ecke Meerbothstraße und Treffner Straße ist ein neuer Spar geplant © (c) Hannes Pacheiner

Ein Meisterwerk an architektonischer Einfallslosigkeit, Ressourcenverschwendung und Bodenverdichtung in einem (noch) schönen Wohnviertel!“ In einem Brief an den Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) machen die Anrainer Herbert und Ingrid Kabon ihrem Ärger Luft. Unmittelbar neben ihrem 140 Jahre alten Familienhaus im Stadtteil Lind plant die Supermarktkette Spar auf der grünen Wiese noch heuer einen neuen Lebensmittelmarkt mit 56 Parkplätzen.