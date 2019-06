Facebook

Die Verunfallten wurden ins LKH Villach gebracht © (c) Kleine Zeitung (Weichselbraun Helmuth Weixxx)

Ein 30-jähriger Steirer lenkte am Donnerstag seinen Kastenwagen auf der Gerlitzenstraße in Deutschberg, Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See, talwärts. Auf Höhe der Kehre 7 (1170 m Seehöhe - Pirkerkehre) geriet er aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. In weitere Folge stürzte das Fahrzeug sich überschlagend über einen steilen Abhang in den angrenzenden Wald und blieb nach circa 40 Metern an einem Baumstumpf hängen. Dieser bewahrte das Fahrzeug vor einem weiteren Absturz.