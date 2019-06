Die Stadt Villach lädt am Freitag zum Trinkwassertag auf die Obere Fellach. Ein abwechslungsreiches Programm und interessante Informationen rund ums Trinkwasser werden geboten.

Nicht nur für die Kinder ist der Trinkwassertag interessant © kk

Am Freitag, 14. Juni, lädt die Stadt Villach wieder zum „Trink‘Wassertag“ beim Hochbehälter auf der Oberen Fellach. Ziel dieser Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für den Wert des Trinkwassers und vor allem der gesicherten Versorgung schon bei den Jüngsten zu steigern. So sind beim Hochbehälter am Vormittag zahlreiche Schulklassen zu Gast. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Turmklettern, Wasserspielen mit der Feuerwehr und vieles mehr.