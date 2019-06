Die schnelle Eingreiftruppe der Villacher Feuerwehr (SET) konnte in Egg am Faaker See ein wenige Tage altes Entenküken aus einem Abwasserrohr. Anrainer wurden zuvor auf das laute Piepsen aufmerksam.

Tierischer Einsatz am Faaker See

Anrainer von „Oberbillach“ in Egg am Faaker See und die Feuerwehreinsatzkräfte Lambert Grafenauer, Thomas Nessmann und Wolfgang Regenfelder mit dem geretteten Entenküken © kk

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Villach am Donnerstagabend in Egg am Faaker See gerufen. Anrainer hatten das Piepsen eines Entenkükens aus einem Abflussrohr gehört und die Florianijünger verständigt. Den Einsatzkräften gelang es, das wenige Tage alte Küken zu retten.