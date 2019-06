Am Mittwoch wurde beim Hintereingang des Interspar in Villach ein E-Bike gestohlen. Die Besitzer bitten um Hinweise.

Ein solches KTM E-Bike wurde am Mittwoch in Villach gestohlen © KK

Am Mittwoch, 12. Juni, wurde in der Steinwenderstraße beim hinteren Eingang zum Interspar in Villach zwischen 10 und 10.30 Uhr ein neues, seltenes und abgesperrtes KTM E-Bike „Macina STYLE XT 11 CX5“ gestohlen.