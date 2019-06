Facebook

Die Gmanbauern Carlo Canepelle, Peter Schicho, Kurt Maschke, Neuzugang Gert Schwanter, Josef Willroider, Ingo Mayer, Horst Freunschlag (von links) © kk

Elbe-Geschäftsführer Gert Schwanter (34) wurde neu in die Bauerngman Villach aufgenommen. Das wurde bei der Festsitzung im Villacher Brauhof bekanntgegeben. Der Vulgoname Schwanters lautet übrigens "Tastn". "Das ist in Anlehung an seine berufliche Tätigkeit im EDV-Bereich, da sind seine Produkte mit Tastn ausgestattet", heißt es seitens der Gman.