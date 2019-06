Das Pfingstwochenende nutze ein unbekannter Täter, um bei einem Friseur in Villach einzubrechen.

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet

Im Zeitraum zwischen 8. und 11. Juni drang ein unbekannter Täter durch Abdrehen des Zylinderschlosses in ein Friseurgeschäft in Villach ein, durchsuchte das Geschäft und stahl aus der unversperrten Thekenlade das Wechselgeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro sowie zwei Zentralschlüssel. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt.