Auch am Mittwoch gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen schaffen knapp 30 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sonne prägt den Mittwoch © kk

Viel Sonnenschein, zunehmend heiß. Seit Tagen dreht sich über Westeuropa ein Tief, in dem feucht-kühle Atlantikluft vorherrschend ist. Ihm steht – ebenfalls seit Tagen – ein Hoch über Osteuropa mit heißem Sommerwetter gegenüber. Wir liegen irgendwo dazwischen in einer Südströmung, mit der recht trockene und zunehmend heiße Luft herangeführt wird. Die Sonne gibt dabei den Ton beim Wetter an.