Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der mit einer Axt auf das Auto einer 80-Jährigen eingeschlagen hat (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Der Pkw einer 80-jährigen Villacherin wurde am Pfingstmontag in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr schwer beschädigt. Das Fahrzeug war an diesem Tag auf dem Parkplatz vor einem Altersheim in Villach abgestellt. Der unbekannte Täter hat das Fahrzeug vermutlich mit einer Axt schwer beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt, sie wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.