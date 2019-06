Schwierige Löscharbeiten Dach einer Betriebshalle geriet nach Schweißarbeiten in Brand

Mitarbeiter eines Betriebes in Arnoldstein entdeckten einen Schwelbrand in der Dachkonstruktion. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert © FF Arnoldstein

In der Dachkonstruktion einer Betriebshalle eines Industriebetriebes in Gailitz (Gemeinde Arnoldstein) kam es schon am Donnerstag vermutlich infolge von Schweißarbeiten bei Umbauarbeiten am Dach zu einem Schwelbrand, der erst am Samstag kurz vor Mitternacht von einem Arbeiter entdeckt wurde.