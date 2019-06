Brutaler Gewalttäter sperrte Ex-Freundin in Wohnung ein, misshandelte und bedrohte sie. Die Frau konnte nach Stunden zu Nachbarin flüchten. Der Täter wurde vom Hubschrauber aus geortet und dann verhaftet.

© Koscher

Ein brutaler Gewalttäter versetzte gestern in Villach zunächst seine 56-jährige Ex-Freundin in Angst und Schrecken, dann hielt er die Polizei in Atem. Den Cobra-Beamten gelang es dann aber, den 35-jährigen Villacher zu verhaften. Der Mann war von einer Hubschrauberbesatzung gesehen worden und dann von Cobra-Einsatzkräften verhaftet worden.