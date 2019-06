Facebook

Der Siedlerstrand bleibt weiterhin handtuchfrei © Hannes Pacheiner

Während sich der türkis- blaue Faaker See an die 20 Grad Marke herantastet, hält der Rechtsstreit um die exklusive Nutzung des Siedlerstrandes in Faak weiter an. Auslöser ist das Vorhaben des Finkensteiner Bürgermeisters Christian Poglitsch (ÖVP) den knapp 2000 Quadratmeter großen Seegrund öffentlich zugänglich zu machen. Jene 50 Anrainer, die das Grundstück seit den 1960er-Jahren exklusiv nutzen durften, wollen das nicht kampflos hinnehmen.