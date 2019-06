Modedesignerin Friedrun Natmessnig eröffnete ihren Pop-up-Store "Siegne" am Kirchenplatz in Villach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedrun Natmessnig bietet bequeme und elegante Jerseymode © Jandl

Viel Bewegung kam am Freitag in die Räumlichkeiten am Kirchenplatz 4 in Villach. Zum einen sperrte Oliver Hönlein sein Trend Store Designer Outlet wieder auf, zum anderen eröffnete die 36-jährige Modedesignerin Friedrun Natmessnig ihren neuen Pop-up-Store „Siegne“. Sie ist Siegerin des vom Wirtschaftsförderungsfonds und der Stadt Villach ausgeschriebenen Föderwettbewerbs „Mein Pop-up-Store“ und bietet dort unter anderem bequeme Jerseymode für den Alltag und auch elegante Anlässe. Zudem gibt es außergewöhnliche Accesoires wie Holztaschen und Schmuck aus dem 3D-Drucker. Die verwendeten Naturmaterialen kommen zum Großteil aus Kärnten und werden auch hier gefertigt, ist Natmessnig stolz. Auch eine Schauwerkstätte mit Einblicken in ihre Arbeit, ist geplant.