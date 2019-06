Ikea hat nun auch einen Standort in Villach - allerdings kein klassisches Geschäft, sondern eine Abholstation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Zehenthofstraße 33 in Villach kann man die online bestellte Ware abholen © Ikea

Es gibt nichts, was es nicht auch online zu kaufen gibt. Diese Regel gilt auch für Möbel und dabei natürlich auch für den Branchen-Riesen Ikea. Um den Villacher Kunden das Abholen zu erleichtern, wurde am Donnerstag die erste Ikea-Abholstation in Kärnten eingerichtet.