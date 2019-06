Feuerwehreinsatz"Brand aus" bei Villacher Firma

Filteranlage eines Betriebes in Villach geriet in Brand. Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Filter wurden von der Feuerwehr mit Atemschutz ausgebaut und gelöscht © HFW/kk

Gegen 8.30 Uhr kam es bei der Firma Baumaschinentechnik in der St.-Josef-Straße in Villach zu einer Rauchentwicklung. Die Filter einer Absauganlage waren in Brand geraten. Der Feuerwehr Judendorf und der Hauptfeuerwache Villach ist es mittlerweile gelungen das Feuer zu löschen. "Wir haben die Filter mit schwerem Atemschutz demontiert und gelöscht", erklärt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache.