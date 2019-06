Das Trend Store Designer Outlet am Oberen Kirchenplatz öffnet am Freitag wieder seine Türen.

Oliver Hönlein eröffnet das umgebaute Designer Outlet bereits am Freitag und nicht wie ursprünglich angekündigt am 6. Juli © Jandl

In den vergangenen Wochen wurde das Trend Store Designer Outlet am Oberen Kirchenplatz umfassend umgebaut und eingerichtet. Am Freitag wird es wiedereröffnet. Einziger Unterschied zum Vorjahr: „Aufgrund der ausgezeichneten Erfahrungen im letzten Jahr haben wir uns entschlossen, das Objekt nun fix anzumieten. Die Neugestaltung ist nunmehr abgeschlossen, auf rund 200 Quadratmeter bieten wir Markenmode zu tollen Preisen. Das Sortiment wechselt mehrmals im Monat, jede Woche kommt neue Ware “, so Trend-Store-Chef Oliver Hönlein.