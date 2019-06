Facebook

Villacher wurde im Internet um Hunderte Euro betrogen © (c) Helmuth Weichselbraun

Am Mittwochabend erstattete ein 24-jähriger Mann aus Villach Anzeige, weil er bemerkte, dass von seinem Konto mehrere hundert Euro an eine Prepaid Financial Service in London verbucht worden sind. Der Betrug begann Ende Mai, als der Mann eine vermeintliche Mail seines Internetanbieters bekommen hatte. Als er auf einen dort angeführten Button drückte, erschien eine E-Mail Adresse. In weiterer Folge erhielt er einen Zahlungsauftrag per SMS auf sein Smartphone und er gab einen erhaltenen Zahlungscode ein und bestätigte mit dem Passwort.