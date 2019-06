Facebook

Die Sanierung der NMS Arnoldstein hat begonnen © Vanessa Fischer

"Es liegt in unserer Verantwortung, Schulen ,schülergerecht’ herzurichten“. Mit diesen Worten eröffnete Erich Kessler, Bürgermeister von Arnoldstein (SPÖ) und Vorstand des Schulgemeindeverbandes, die Spatenstichfeier des neuen Bildungszentrums in Arnoldstein am Mittwoch. Bis 2020 soll in der Umlandgemeinde einer der modernsten Campusse in der Region entstehen.