Kärntnerin des Tages Kristina Köck: Ihre Matura kennt kein Handicap

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

HAK-Direktorin Melitta Trunk, Matura-Kommission-Vorsitzende Melitta Huber und Klassenvorständin Irmi Egger (von links) gratulierten Köck zu ihrem Abschluss © KK/Privat

Kristina Köck ist das, was man eine starke Persönlichkeit nennt. Einen zusätzlichen Kraftschub holte sich die bekannte Kärntner Parasportlerin diese Woche an ihrer Schule, der HAK Villach. Als erste gehörlose Kärntnerin absolvierte sie dort erfolgreich die Zentralmatura. „Dass ich diese Barriere durchbrochen habe, macht mich sehr stolz. Aufgeben war für mich nie ein Thema“, sagt die 24-Jährige, die mit der Kleinen Zeitung via E-Mail kommuniziert.