Falstaff suchte wieder den beliebtesten Eissalon. In Kärnten hatte Klagenfurt die Nase vorn. Auf Platz fünf landete die Konditorei Bernold.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hannes Pacheiner

Rechtzeitig zum wettermäßigen Start in die Sommersaison, präsentiert Falstaff das Ergebnis des diesjährigen Eissalon-Votings. In Kärnten haben heuer besonders viele ihre Stimme dem Klagenfurter Eissalon Tutti Frutti in der Burggasse gegeben. Er räumte fast 79 Prozent aller abgegebenen Stimmen ab. Platz zwei belegt der Eisgreißler, gefolgt von Arcobaleno und Zia Emma.