Die Walderhütte kann heuer erst am 15. Juni offiziell eröffnen. © (c) infrastil

Ihre erste Saison auf der Walderhütte hätte sich Andrea Jessenitschnig wohl anders vorgestellt. Aus dem angepeilten Saisonstart Anfang Mai wurde für die Klagenfurterin leider nichts. Das Wetter auf 2000 Meter Seehöhe spielte einfach verrückt, an ein Aufsperren war am Wöllaner Nock nicht zu denken. Bis vor wenigen Tagen lag auf den letzten drei Kilometern der Mautstraße noch ein halber Meter Schnee. Eine Fahrt mit dem Auto war unmöglich, also musste die Hüttenpächterin, die auch das „Magistrat Stüberl“ in Klagenfurt betreibt, improvisieren.