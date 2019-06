Bis zu 28 Grad sind heute in Villach zu erwarten. Die Gewitterbereitschaft steigt gegen Abend hin an.

© Weichselbraun

Die aus Südwesten einströmende Warmluft sorgt heute am Mittwoch für einen Fortbestand des frühsommerlichen Schönwetters. Das sommerlich warme Hochdruckwetter bleibt damit auch in Villach erhalten. Allerdings wird die von Süden heranwehende Luft ein wenig feuchter, so dass zum Teil ein schwüler Wettereindruck entstehen kann. Nachmittägliche oder abendliche Gewitter werden wahrscheinlicher. Am größten ist die Gewitterbereitschaft über dem Bergland. Die Tageshöchstwerte schaffen es in der Villacher Region auf rund 28 Grad. "Die Belastungen durch die Wärme und die Hitze sind nicht zu unterschätzen", warnt der Wetterexperte Werner Troger. Kreislaufschwache Personen fühlen sich schnell müde und abgeschlagen, die Leistungsfähigkeit sinkt.