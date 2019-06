In Villach darf Freitag und Samstag drei Stunden lang gratis geparkt werden. Ziel des Pilotprojektes ist es, mehr Kaufkraft in die Innenstadt zu bringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Parkregelung wird schon eifrig beworben © KK/Stadt Karin-Wernig

Seit dem Wochenende gilt in Villach eine neue Parkregelung. Ausschaggebend dafür ist ein Pilotprojekt, das unter dem Motto „Happy Parking“ das Einkaufen für die Innenstadt noch einfacher und bequemer gestalten soll. Künftig darf am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr in der Innenstadt drei Stunden gratis geparkt werden. „Wir wollen damit die Kunden dazu animieren, den Lebensraum Innenstadt verstärkt anzunehmen“, heißt es vonseiten der Stadt. Für das Gratis-Parken muss eine Parkuhr oder ein Zettel mit der Ankunftszeit im Auto hinterlegt werden. Verteilt werden auch eigens für die Aktion entworfene Parkuhren.