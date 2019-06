Velden Neue "Eismacherei" verwöhnt die Gäste am Wörthersee

Die Gastronomen Maria und Franz Böhmer betreiben nun auch eine Eisboutique in Velden. 40 verschiedene Eissorten werden dort angeboten.

Franz und Maria Böhmer servieren Eis und Waffeln © Oskar Höher

Der „Platzhirsch“ ist auf den Sprung nach Velden. Maria und Franz Böhmer, die seit acht Jahren erfolgreich das gleichnamige Restaurant in Schladming führen, haben am Corso ihre eigene Eisboutique eröffnet. „Wir bieten 40 verschiedene Eissorten, darunter auch laktosefreie oder vegane und welche für spezielle Geschmäcker“, sagt Maria Böhmer stolz. Von klassischer Vanille, bis hin zu ausgefallenen Sorten wie Champagner Noir oder Apfelstrudel-Germknödel ist in der „Platzhirsch Eismacherei“, wie das Lokal genannt wird, alles dabei. Eine klassische Kugel kostet 1,50 Euro, eine gemischte 1,70, die mit Champagner getränkte 1,90 Euro.