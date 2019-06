Ein Villacher verlor am Samstag mit seinem Gleitschirm an Höhe und musste auf einem Grünstreifen notlanden. Dabei wurde der Mann verletzt.

Der Mann musste mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Ein 62-jähriger Mann aus Villach startete am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem Gleitschirm einen Flug von der Gerlitzen in der Gemeinde Treffen, Bezirk Villach-Land. Er flog mit dem Paragleiter Richtung Ossiach. Aufgrund der herrschenden Thermik verlor der Gleitschirm schnell an Höhe und der Villacher sah keine Chance mehr den geplanten Landeplatz zu erreichen. Deswegen entschied er sich für eine Außenlandung. Geplant wäre dafür der Parkplatz vor dem Strandbad St. Andrä (oberhalb der Landesstraße) gewesen, doch das ging sich nicht mehr aus. Der Mann musste am Grünstreifen landen. Dabei kam er zu Sturz, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.