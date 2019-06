Eine Stichflamme, die plötzlich aus dem Kamin eines Einfamilienhauses schoss, und dichte Rauchschwaden riefen Samstagvormittag Feuerwehrleute in Puch auf den Plan.

Die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen © APA/Barbara Gindl

Am Samstag gegen 9.30 Uhr entzündeten sich Harzablagerungen im Kamin des Einfamilienhauses eines 57-jährigen Mannes in Puch in der Gemeinde Weißenstein. Dies führte zu einer im näheren Umkreis sichtbaren Stichflamme sowie starker Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Puch rückte mit 14 Einsatzkräften aus und wurde dabei durch die Freiwillige Feuerwehr Töplitsch mit einem Einsatzfahrzeug unterstützt.