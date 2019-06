Schwerer Verkehrsunfall zum Ende des GTI-Treffens am Faaker See. Freitag am späten Abend erfasste ein GTI-Fahrer aus Deutschland einen Fußgänger, der gerade die Straße queren wollte, und verletzte ihn schwer.

Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © KLZ/Jürgen Fuchs

Einsatz für Polizei und Rotes Kreuz am Freitag kurz nach 22 Uhr im Bereich St. Niklas in der Stadtgemeinde Villach. Ein 27-jähriger Mann aus Deutschland war mit seinem Pkw, einem VW Golf, von Egg am See am Faaker See kommend auf der Ribnigstraße in Richtung des Kreisverkehrs St. Niklas unterwegs. An der Kreuzung mit der Bogenfeldstraße überquerte zur selben Zeit ein 28-jähriger Mann aus Deutschland zu Fuß die Fahrbahn.