Sattendorf Neuer Steg für den Finsterbach-Wanderweg

Über 45.000 Euro wurden in Sicherheitsmaßnahmen und einen neuen Steg am Wanderweg zu den Finsterbach Wasserfällen in Sattendorf investiert.

Der neue Steg sorgt für mehr Sicherheit © KK/GO VERTICAL Marc HORBAL

Der Wanderweg zu den Finsterbach Wasserfällen in Sattendorf wurde saniert und überprüft. Tourismusverband und Tourismusregion investierten insgesamt über 45.000 Euro in die Wartung und einen neuen Stahlsteg. „Wir sind froh, dass die beliebten Finsterbach Wasserfälle wieder sicher erreichbar und frei zugänglich sind“, so Veronika Zorn-Jäger, Vorsitzende des Tourismusverbandes Gerlitzen Alpe – Ossiacher See, und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.