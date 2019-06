Facebook

Seit Jahren ist die Einführung des Taktverkehrs in Villach ein diskutiertes Thema © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Noch sprechen die Zahlen nicht für Kärnten. Während in Tirol 140 Millionen Euro und in Salzburg immerhin 60 Millionen pro Jahr in den öffentlichen Verkehr investiert werden, sind es in Kärnten nur 30 Millionen. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht daher dringenden Handlungsbedarf: „Ich werde in den nächsten Budgets einen Schwerpunkt auf den öffentlichen Verkehr legen.“ Ab Juli sollen konkrete Maßnahmen für den Reformplan „Öffentlicher Verkehr 2020 plus“ erarbeitet werden, die Umsetzung soll 2020 beginnen.