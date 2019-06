Facebook

Über dem Ossiacher See scheint am Samstag die Sonne © (c) Markus Traussnig

Hoch "Pia" bestimmt am Samstag unser Wettergeschehen. Der Sonnenschein überwiegt, man sieht nur wenige Wolken am Himmel. Tagsüber bilden sich zwar einige größere Quellwolken über den Bergen, es bleibt jedoch zumeist trocken. Die Temperaturen steigen weiter an und somit rückt am Nachmittag die 25 Grad-Marke ins Blickfeld.