Die Volksschule Rosenbach könnte schon ab Herbst 2020 geschlossen sein © Fischer

Der Widerstand gegen die bevorstehende Schließung der Volksschule (VS) in Rosenbach in der Gemeinde St. Jakob im Rosental flaut nicht ab. Im Gegenteil: Unter dem Titel „Schließung der Volksschule Rosenbach/Schließung der letzten sozialen Einrichtung“ riefen Eltern per Flugblatt zur Teilnahme an einer erneuten Diskussionsveranstaltung auf. Anlassfall war der Anfang März gefasste Grundsatzbeschluss des Gemeinderates für ein neues, drei Millionen Euro teures Bildungszentrum in St. Jakob. Dort sollen künftig die VS Rosenbach und Maria Elend aufgrund schwindender Schülerzahlen eingegliedert werden. 150 Volksschüler, 160 Schüler der Mittelschule, 45 Kindergartenkinder und 30 Kinder der Kleingruppen sollen dort Platz finden.