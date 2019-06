Einbruch Ende Mai in Veranstaltungsräumlichkeiten in Villach. Die Beute: 1500 Euro Bargeld.

(Archivfoto) © Fuchs

Der Einbruch dürfte sich laut Auskunft der Polizei in der Zeit von 29. bis 31. Mai zugetragen haben. Die Täter brachen in Veranstaltungsräumlichkeiten in Villach ein und erbeuteten Bargeld. In der Handkassa fehlen seit dem Vorfall rund 1500 Euro.