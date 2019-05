Bisher unbekannte Täter stahlen aus einer Bootshütte am Ausfluss des Ossiacher Sees einen Außenbordmotor.

(Archivfoto) © Weichselbraun

Die Täter dürften sich in der Zeit zwischen 26. und 31. Mai in der unversperrten Bootshütte am Ossiacher See-Ausfluss herumgetrieben haben. Sie stahlen von einem dort abgestellten Fischerboot einen Außenbordmotor. Der Wert der Beute beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt.