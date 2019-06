Im Geschäft eines Mobilfunkanbieters am Villacher Hauptplatz kam es am Freitag zu einer "Rauchentwicklung". An Alarmanlage gekoppelte Nebelmaschine soll der Auslöser gewesen sein.

Aus diesem Mobilfunk-Shop drang Rauch © kk

Einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gab es am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Villacher Innenstadt. In einem Mobilfunkgeschäft am Hauptplatz kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer "Rauchentwicklung". Im Rahmen von Umbauarbeiten dürfte hier Alarm ausgelöst worden sein. Dadurch soll eine an die Alarmanlage gekoppelte Nebelmaschine in Gang gesetzt worden sein.