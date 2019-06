Arnoldstein Enkel setzte Rasenmäher der Oma in Brand

Ein mit Öl getränktes Tuch fing in einer Garage zu glosen an und setzte einen Rasenmäher in Brand. Eine Anrainerin bemerkte die starke Rauchentwicklung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rasenmäher wurde bei dem Brand zerstört © FF Arnoldstein

Spät am Donnerstagabend arbeitete ein 14-Jähriger in der Garage seiner Großmutter in Arnoldstein mit einem Winkelschleifer. Dabei fing ein mit Öl getränktes Tuch, das in einer Plastikwanne auf einem Rasenmäher abgestellt war, zu glosen an. Der 14-Jährige bemerkte das beim Verlassen der Garage nicht, woraufhin sich kurze Zeit später ein Brand entwickelte.