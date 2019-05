Florian Klenk"Rechte Parteien checken schneller als linke, was alles möglich ist"

Facebook

Florian Klenk (li.) mit Moderator Jochen Bendele © Kleinrath

Zwar stand "Villach im Dialog" auf der Veranstaltungseinladung, tatsächlich ging es am Mittwoch im Bambergsaal des Alten Parkhotels aber hauptsächlich um Ibiza, das Skandal-Video und seine Folgen. Mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk (45) stand einer jener Journalisten am Rednerpult, der die Gelegenheit hatten, das gesamte mehrstündige Video einzusehen. Zudem wisse Klenk auch Details über die Urheber. Über letztere gab er aufgrund des Redaktionsgeheimnisses auch auf Nachfrage keine Informationen Preis. "Nur so viel dazu. Die vergangenen Tage waren mit Sicherheit die anstrengendste Zeit meiner gesamten Laufbahn", sagt der mehrfach ausgezeichnete Journalist und promovierte Jurist.