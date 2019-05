Facebook

Heute am Feiertag verliert das Mittelmeertief nur sehr langsam an Einfluss. Die Wolken- oder Hochnebelfelder sind zunächst in Villach meist auch noch recht dicht. Da und dort ist Regen nicht ausgeschlossen. Tagsüber machen die Wolken stellenweise der Sonne Platz. Insgesamt dürfte es aber doch bewölkter bleiben, wobei die Temperaturen weiterhin zu wünschen übrig lassen. "Das Temperaturniveau ist für Ende Mai doch merklich zu niedrig und somit ist von Sommerwetter vorerst noch keine Rede", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Werte erreichen am Nachmittag nur Werte nahe 15 Grad.