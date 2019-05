Aus einem Mehrparteienhaus in Villach erbeuteten unbekannte Täter ein 2300 Euro teures Mountainbike.

In der Nacht auf Dienstag stahlen bisher unbekannte Täter in einer Mehrparteienwohnanlage in Villach ein mittels Kettenschloss gesichertes schwarzes Mountainbike im Wert von 2300 Euro.