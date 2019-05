Faaker See Kinderhotel in Drobollach schließt mit Herbst

Facebook

Ginas Kinderhotel wird ab Herbst zum Landgut Villach/Faaker See mit 33 Apartments umgebaut © kk

Seit 33 Jahren zählt „Ginas Kinderhotel“ in Drobollach zu den Leitbetrieben am Faaker See. Hier hatte die Erfolgsgeschichte der heute 45 europaweiten Kinderhotels ihren Ursprung. Dennoch hat Maskottchen Gina nach der Sommersaison „ausgequakt“. Ab Herbst wird das Hotel zum Landgut Villach/Faaker See mit 33 Apartments für Dauermieter umgebaut. Hotelchef Gerhard Stroitz über die Beweggründe: „Meine Frau, die eigentlich das Hotel in all den Jahren geleitet hat, geht in Pension und ich habe mit der Vermarktung der Kinderhotels Europa genug zu tun. Wir wollen in unserem Alter nicht mehr ganz so viel Stress haben.“ Gemeinsam habe man sich in den vergangenen zwei Jahren zu diesem Schritt hinbewegt.