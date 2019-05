Facebook

Vom Westen her erfasst im Verlauf des Tages eine Kaltfront das Land. Sie überquert dann in der Nacht zum Mittwoch unser Land und bringt eine Abkühlung mit. Die Wolken sind trotz einiger sonniger Auflockerungen in Villach heute, Dienstag, die meiste Zeit über recht dicht und im Verlauf des Tages ist auch immer wieder mit Regen oder mit Regenschauern zu rechnen. Vor allem zum Mittwoch hin dürfte es sogar recht kräftig regnen. Vereinzelt sind Blitz und Donner möglich. Gleichzeitig beginnen in der Folge auch die Temperaturen zu sinken und sie erreichen Höchstwerte nahe 18 Grad.