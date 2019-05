Facebook

Das Gewehr und die Munition wurden von der Polizei beschlagnahmt © Kanizaj

Gefährlicher Zwischenfall Samstagabend in Villach. Ein 19-jähriger Mann hantierte dort in einer Wohnung aus Neugier mit dem Kleinkalibergewehr des Wohnungsinhabers. Dabei löste sich aus Versehen plötzlich ein Schuss und traf einen 17-jährigen Jugendlichen aus Villach am Kopf. Der junge Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung zuerst ins LKH Villach gebracht. Noch in der Nacht wurde er jedoch ins Klinikum Klagenfurt verlegt. Dort wird er auf der Normalstation behandelt. Es bestehe keine Lebensgefahr.