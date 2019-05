Facebook

Die Stadthauptpfarrkirche in Villach © (c) Weichselbraun Helmuth

Labil geschichtete und auch feuchtere Luft legt sich am Samstag über unser Land. Zunächst sollte aber die Sonne scheinen können und mit der Sonne steigen die Temperaturen am Nachmittag auf Werte nahe +23 Grad. Im späteren Tagesverlauf breiten sich dann zunehmend Quellwolken von den Bergen her aus und damit steigt dann auch das Risiko für einzelne Regenschauer oder sogar Gewitter an.