Fünfjährige gebissen„Kind nie mit Hund alleine lassen“

Belgische Schäferhunde sind laut Experten prinzipiell nicht als gefährlich einzustufen © Александра Печорина

Ein belgischer Schäferhund und ein American Akita-Malinois-Mischling haben Donnerstagabend in Feffernitz ein fünfjähriges Mädchen in dessen Garten beim Schaukeln angefallen und ihr am ganzen Körper Bisswunden zugefügt. Auch die zu Hilfe eilende Mutter (30) und die Schwester (11) wurden attackiert. Der Vorfall wirft zahlreiche Fragen auf.