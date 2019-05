Mit dem „King of Kanzi“ lässt man am Kanzianiberg nicht nur das Lebensgefühl der wilden 1980er-Jahre aufleben: Das Festival lockt mit Kletterstars und Angeboten für die ganze Familie.

Klettern ist ein Lebensstil: Mit bunten Leggings und Stirnband eroberte man sich die Fels-Welt © Weichselbraun

Jeder erzählt gerne die Geschichten von früher: Als das Sportklettern noch in den Kinderschuhen steckte, die Zeiten viel wilder waren und die Mode etwas schriller.

Am Kanzianiberg bei Finkenstein ging es in den 1980er Jahren mit dem Klettern so richtig los: Eine Gruppe von Kletterern rund um den Sportpsychologen Thomas Brandauer erschloss den Kanzianiberg und sorgte mit Routen wie „Koyaanisqatsi“ für Furore. Das Kletterfestival „King of Kanzi“ will aber nicht nur auf die Ursprünge des größten Klettergebietes Kärntens hinweisen.