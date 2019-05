Nächste Woche wird die Draulände ab dem Udo-Jürgens-Platz wieder für den Verkehr freigegeben. Im September wird an der Begegnungszone weitergebaut.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Wernig

Seit Wochen wurde an der Draulände in Villach eifrig gebaut. Kommende Woche wird der Abschnitt ab dem Udo-Jürgens-Platz wieder für den Verkehr freigegeben. „Die Kanalarbeiten werden noch in der kommenden Woche abgeschlossen. Damit liegen wir zwei Wochen vor dem eigentlichen Zeitplan“, sagt Stadtrat und Baureferent Harald Sobe (SPÖ). Im Zuge der Arbeiten erfolgte die Neuerrichtung eines Regenwasserkanals, auch Hausanschlüsse wurden erneuert.