Tetiana Pasterk hat Anfang Mai in Villach ein Kosmetikstudio aufgesperrt. Am 15. Juni lädt sie zum Tag der offenen Tür.

Pasterk bietet in ihrem neuen Kosmetikstudion umfangreiche Behandlungen an © KK

Das neue Kosmetikstudio „Pioiné“ in der Richtstraße in Villach hat Anfang Mai eröffnet. Tetiana Pasterk, zweifache Mutter aus Villach, hat dort ihren großen Traum verwirklicht. "Ich wollte eine neue Herausforderung", so die 33-Jährige. Sie war zuvor im Kosmetikstudio Hautharmonie angestellt und hat sich nun für die Selbstständigkeit entschlossen. „Ich biete klassische Gesichtsbehandlungen, Anti-Aging- und Akne-Behandlungen, Wimpernverlängerung und Ganzkörperenthaarung für Frauen und Männer“, sagt sie. Am 15. Juni lädt sie von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür.