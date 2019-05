In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Villacher Innenstadt in mehrere Geschäfte eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Auch in den "Carla"-Shop der Caritas wurde eingebrochen © KK/Caritas

In mehrere Villacher Innenstadtgeschäfte drangen unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch ein. Es handelt sich unter anderem um ein Friseurgeschäft in der Ringmauergasse und ein Modegeschäft in der Lederergasse. Die Täter brachen Schlösser auf und konnten Bargeld erbeuten.